Bakan Kasapoğlu: Seyahatsever'de konaklama gün sayısı 5'e yükseltildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Seyahatsever' uygulamasında konaklama gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarıldığını açıkladı.
17.08.2022 - 20:37 | | Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)
Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine ilişkin açıklama yaptı. Kasapoğlu, açıklamada proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını bildirdi.
15 Temmuz'da başlayan Seyahatsever projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz olarak barınabiliyor.