Bakan Kasapoğlu CNN TÜRK'te açıkladı: Muhalefet İzmir'i çantada keklik görerek bir liste yapmış

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Tabii gençler bizim hep aramızda, biz hep gençlerin arasındayız. Bizim gençlere olan ilgimiz seçimlere özel değil. Yeni oy kullanacak gençler her zaman bizim ilgilendiğimiz kardeşlerimiz oldu. Pek çok yatırımı gerçekleştirdik. Türkiye'nin son 21 yılında gençlere dair çalışmalar var. Dolayısıyla tabii ki, biz hep gençleri düşündük. Bu süreçte de gençlerle beraber, umutları, sevinçleri hep bizimle oldu. Gençlerin ilgilendikleri alanlara dair ne gerekiyorsa onlara sunmuş bir hükümetiz. 21 yıllık süreçte, Cumhurbaşkanımızın önceliğinde gençlerin hep özne olması... Muhalefetten de farkımız bu. Gençler, AK Parti listelerinin hep önündedir. İzmir'de benimle birlikte Türkiye'nin en genç vekil adayı bizimle birlikte. Türkiye'nin her yerinde genç odaklı listeler belirledik. 2018'de Türkiye tarihinin en genç kabinesini oluşturduk.

"BEN GENÇLERDEN HİÇBİR ZAMAN AYRI OLMADIM"

Ben gençlerden hiçbir zaman ayrı olmadım. Resmi konuşmalarda değil, oturduk dertleştik. Eleştirilerini dinledik. İnteraktif bir iletişimiz oldu ve devam ediyor. Biz muhalefet gibi değil, biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bakanlığı gelin birlikte yönetelim dedik, bütçemizin kıvrımlarını onlarla beraber belirledik. Gençlerimiz her şeyden önce böyle bir iletişim talep ediyor. Gönül bağını kurduğumuza inanıyorum. Farklı gruplardan her yaştan gençlerle beraber olduk ve bu anlamda onların memnuniyetini görüyorum.

"ARTIK FIRSAT EŞİTLİĞİ VAR"

Gençler konuştuğumuzda farklı konularda taleplerimiz var. Hepsinin ilgi alanı farklı. Dinlediğimizde gençlerimizin hiçbir talebine kulaklarımızı kapamadık. Bundan 21 yıl önce gençler üniversite konusunda, biliyorsunuz 10 kişi başvuru yapıyorsa 2-3'ü girebiliyordu. Artık fırsat eşitliği var, 81 ilde üniversite var. Kredisi, bursu... Gelinen nokta çok farklı. Her başvuran gence kredi uygulaması başlattık. 1960'lı yıllardan kalma bir kanun vardı. Artık gençler, krediyi öderken aynı değer üzerinden ödüyorlar. Üniversite boyunca gençlerin ihtiyaçları vardı. Bunları başardık. Bundan 20 yıl önce 100 kişiden 12 kişi yurtlara girebiliyordu. Bunları yeniden yaptık. Yurtların durumu en gözde otellerle karşılaştırılamayacak iyi yurtlar var. Çalışan ve üreten gençlerle ilgili bir proje başlattık. 55 bin gence istihdam edilmesine yönelik bir başlangıç. Seyahat sever genç dedik mesela. Geçtiğimiz yıl yurtlarımız gençlerimize açtık. Yaz boyu gezmeleri için. Müze kartlar da verildi, gittikleri yerlerde müzeleri dolaştı. Binlerce genç bu projeden istifade etti.

70 kişiyiz bakanlık olarak, her birine minnettarım. Gençlerimizin de çalışmalarımıza yönelik ilgileri var. YÖK ile 2019'da bir protokol imzaladık ve artık üniversitelerimizde gönüllülük derslerimiz var. Ben de o derslere giriyorum. Bakın bunlar yarınlar için çok önemli kazanımlar. Onların katılımı olmadan bunların başarılı olması mümkün mü?

Bu ülke Genç bir ülke, ruhu genç ülke. Halkımız o kadar alicenap ki. Gençlere değer veren bir milletiniz. Gençlere her zaman değer veren bir ecdadın torunları olarak... Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin yüzyılı olarak çok farklı bir vizyonla yarınlara gideceğiz.

"MUHALEFET ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Muhalefet algı oluşturmaya çalışıyor. İstanbul'da Ankara'da İzmir'de hangi vaadini yerine getirmiş? Yurtlar dediler değil mi? Kaç tane yurt yapmışlar bunu anlatsınlar? Kapasite olarak kaç yapıyor? Onu anlatsınlar. Biz talebe göre ihtiyaca göre süreçleri yönetiyoruz. İşe alım yöntemleri, kadrolar ve sayılar bizde asıl olan güvendir, liyakattir. Bizim hep gençleri dinleme noktasında önceliğimiz oldu.

Muhalefet hep karamsarlık aşılıyor ama biz ne diyoruz? Gençler hayal kurun... Her şey istediğiniz gibi gitmeyecek belki ama hayallerinizin arkasında dimdik durduğunda hep başarıya ulaşıyoruz. Biz hep bu anlamda gençlerin hayallerinde yanlarında olacağız. Karamsarlık ruhunu bir tarafa bırakacağız. Hep çözüm odaklı davranacağız.

"MUHALEFET İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK GÖREREK LİSTE YAPMIŞ"

Biz sokakta değerli İzmirliler iletişimimiz çok güçlü Farklı görüşlerle karşılaşmıyor muyuz? Tabii ki karşılaşıyoruz. Milli irade bizim başımızın tacıdır. Vatandaşlarımızın tercihi nasıl olur? Onun gönlüne girerek olur. Sadece İzmir'de değil, her yerde farklı görüşlerle karşılaşıyoruz. Derdimizi anlatabiliyor olmak, asıl olan budur. Hakikaten çok güzel anılarımız ve izlenimlerimiz var. İzmir belki muhalefetin gerisinde olduğumuz bir yer ama biz İzmir'de muhalefetin gerçekleştirdiği hizmetin çok ilerisinde bir partiyiz. İnanıyorum ki, 14 Mayıs'ta oy oranı olarak da ileride olacağız. Muhalefet burayı çantada keklik olarak liste yapmış, bunu sahadan gelen tepkilerde de görüyoruz. Biz burada seçimi çok farklı bir noktaya ilerleteceğiz.

İZMİR'DEKİ SPOR YATIRIMLARI

Gürsel Aksel Stadyumu'nu biz kazandırdık, Alsancak Stadı var. İçinde gençlik merkezi var. Teknolojiden gastronomiye kadar tamamen yaşayan bir merkez. İzmir'e yüzlerce tesis kazandırdık. Sadece Karabağlar'da 6 farklı proje yapıyoruz. İzmir efsane sporcular yetiştiren bir şehir. Sadece spor değil. İzmir artık bir jimnastik şehri. Türkiye önceden iki branşta, güreş ve halterde vardı. Artık 50'den fazla branşta madalya kazandı. Bu bir spor devriminin sonucudur. 50'den fazla tesis kazandırdık. Türkiye'de büyüyen ve umut vadeden bir ülke.

AK PARTİ İZMİR İÇİN NE VAADEDİYOR?

İzmir, konut stoku açısından dezavantajlı noktada. Çevre Bakanımızla birlikte detaylı bir çalışma yaptık. İstanbul'da başlatılan bir süreç var. Yarısı Bizden kampanyası var. İzmir'de bunun çok gerekli olduğunu gördük. İzmir'de de bu kampanyayı başlatacağız. Körfez'deki diğer konular, üniversite ile ilgili, gençlikle ilgili... İzmir'in yerel yönetimlerden olan şansızlığı gidereceğiz.