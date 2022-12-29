Bakan Kasapoğlu: 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandık

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde medya kuruluşlarının spor müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. ''Hedefimiz, sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olmaktır'' diyen Bakan Kasapoğlu, son 20 yılda bu hedefe yönelik çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle dedi:

''Kısa, orta ve uzun dönem stratejiler belirledik Ülkemizde etkili ve tıkır tıkır işleyen bir spor politikası inşa ettik. Spor politikamızın ilk ayağı, spora erişimi herkes için mümkün kılmaktı. Bunu da 2-3 popüler branş için değil, tüm branşlarda yapmaktı. Biz evvela bunu başardık. Son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 81 ilimizin tamamında ilçelere, mahallelere, köylere kadar spor tesisleri inşa ettik. Ülkemizin spor çehresini değiştirdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sportif bir toplum haline gelmemiz için elini taşın altına koymaktan asla çekinmemiş büyük bir lider olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, ''Ülkemizin dört bir yanında binlerce spor salonu, binlerce saha, binlerce kort, pist, basketbol ve voleybol alanları, havuzlar, bireysel sporlar için antrenman sahaları ve stadyumlar yükselince, halkımızın spora yönelimi arttı. Bugün, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla engellisiyle 85 milyon, günün her saati spor yapma imkanına erişiyor'' şeklinde konuştu.

''SON 20 YILDA 2 BİN 714 SPOR TESİSİ İNŞA ETTİK''

Bakan Kasapoğlu, tesis yapımının bu işin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, ''Dünyada, tesis konusunda gelişim ve ilerleme sağlamadan, sportif hamle yapabilmiş bir ülke yoktur'' dedi. Göreve gelir gelmez kolları sıvadıklarını ve dünyanın en modern tesislerini bu ülkenin evlatlarının hizmetine sunduklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, ''Son 20 yılda 2 bin 714 spor tesisi inşa ettik'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, sporla ilgili çalışmaları iki sac ayağı üzerinde yürüttüklerine işaret ederken, ''Bunlardan biri kitle sporu, diğeri performans sporudur. Kitle sporunda spor kültürünü ülke sathına yayacak çalışmalar, performans sporunda ise uluslararası arenada başarı çıtasını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''5 MİLYON 252 BİN 164 KİŞİYE BAŞARIYLA YÜZME ÖĞRETTİK''

Bakan Kasapoğlu, kitle sporunda en çok önem verdikleri branşlardan birinin yüzme olduğunu dile getirerek, uyguladıkları yüzme bilmeyen kalması projesi ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, 131 bakanlık havuzu, 188 diğer kurum ve kuruluş havuzları ve 395 çelik konstrüksiyon yüzme havuzu olmak üzere, toplam 714 yüzme havuzunda bu projeyi sürdürdüklerini anlatırken, ''Halkımıza yüzmeyi 498 kurum antrenörü, 510 adet Eğitim Yönetim Sistemi kapsamındaki antrenör, 24 danışman öğretmen, 354 cankurtaran yüzmeyi öğretiyor. Bu kapsamda projenin başlangıcından itibaren toplamda 5 milyon 252 bin 164 kişiye başarıyla yüzme öğrettik'' dedi.

Basketbolda da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "10 bin pota hedefini gerçekleştirdik" diyerek önümüzdeki yıllarda sokak basketbolunun olumlu etkisinin görüleceğini ifade etti.

''ÜLKEMİZDE YETENEKLERİN KEŞFİ ARTIK ŞANSA BIRAKILMIYOR''

Bakan Kasapoğlu, spor politikasının en önemli bileşeninin, profesyonel sporcu yetiştirme sistemi olduğuna işaret ederek, ''Ülkemizde yeteneklerin keşfi artık şansa bırakılmıyor'' dedi. Bakan Kasapoğlu, MEB ile yürüttükleri Yetenek Taraması ile her yıl 1 milyon 300 bin gencin genel tarama yapılarak spora yatkınlığının ölçüldüğü ve kapsamlı testler sonrasında bu taramaları başarıyla geçen gençlerin branşlara yönlendirildiğini kaydederken, 8 bin sporcunun olacağı bir sporcu havuzu oluşturma hedefi olduğunu ifade etti.

"MİLLİ SPORCU BURSU MUTABAKATIYLA, BAŞARILI MİLLİ SPORCULARA YÜZDE 100 BURS İMKANI GETİRDİK''

Bakan Kasapoğlu, sporcu gençlerin yaşadığı, ''eğitim mi yoksa spor mu'' ikilemini ortadan kaldırdıklarını dile getirerek, ''Ortaöğretim kurumlarıyla, kolejlerle, özel okullarla ve vakıf üniversiteleriyle imzaladığımız milli sporcu bursu mutabakatıyla, başarılı milli sporculara yüzde 100 burs imkanı getirdik'' dedi.

''51 BRANŞTA 6 BİN 127 MADALYA''

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin daha önce yarışacak sporcu dahi bulamadığı branşlarda zirveye yerleşmenin hesaplarını yapar hale geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu: ''2002 yılında 278.047 olan sporcu sayımızı, 2022 yılında 13.202.699 sayısına çıkardık. Son 20 yılda pek çok ilke imza attık. Tokyo 2020'de rekor kırdık. Oran 2022'de rekor kırdık. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda rekor kırdık. Dünya Şampiyonaları'nda, Avrupa Şampiyonaları'nda, Balkan Şampiyonaları'nda rekorlar kırdık. Hatta bazı branşlarda kendi rekorlarımızı egale etmeye başladık. Son 4 yılda 20 binden fazla uluslararası madalya kazandık. Sadece bu yıl 51 branşta, 6 bin 127 madalyaya ulaştık.''

"LİSANSLI SPORCU SAYISI İÇERİSİNDEKİ KADIN SPORCU ORANIMIZ YÜZDE 50'LERE YAKLAŞTI"

Her alanda sporu büyüttükleri gibi kadınların spora daha fazla dahil olmalarını sağlayacak çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Bakan Kasapoğlu, ''İlk etapta Kadın odaklı spor politikamızla tüm tesislerimizi, kadınların rahatlıkla erişebilecekleri niteliklere kavuşturduk. Lisanslı sporcu sayısı içerisindeki kadın sporcu oranımız yüzde 50'lere yaklaştı. Spor konusunda ailenin, bilhassa annelerin çok kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. Gençleri spora kazandırmada ebeveynleri de bu sürecin içine dahil ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki evde desteklenen, cesaretlendirilen çocuk spora çok daha fazla motive olur, bunun farkındayız'' şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporun, fiziksel aktivitenin yanında, içerdiği ekonomik, ticari, finansal ve hukuki değerlere bakıldığında, aynı zamanda büyük bir endüstriyi ifade ettiğini dile getirerek, ''Spor, dünyadaki en önemli ekonomilerden biri. 2021 yılı rakamları, yıllık 620 milyar dolara yaklaşan bir büyüklüğü işaret ediyor'' dedi.

"SPOR TURİZMİNİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, spor turizminde şehirlerin sahip olduğu potansiyelleri açığa çıkardıklarını ve şehir ekonomilerini sporla büyüttüklerini kaydederek, şunları söyledi: ''Dünya'nın en prestijli, en fazla takip edilen uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Pandemi sonrası dönemde, 2021 yılında 170, 2022 yılında 180 uluslararası organizasyon ülkemizde gerçekleştirildi. Milyonlarca sporseveri bu vesileyle Türkiye'de ağırladık. Ülkemiz dünyanın pek çok yerinde yüzbinlerce saat canlı olarak yayınlandı. Sırada daha büyük etkinlikler, daha büyük organizasyonlar var. İnşallah 20 senede kademeli olarak büyüttüğümüz Spor Turizmini önümüzdeki süreçte daha güçlü hale getireceğiz.''

''SPORDA MARKA ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ''

Bakan Kasapoğlu, sporda yeterli politikaları olmayan, tesisleşmede, sporcu yetiştirmede, sportif başarıda ve spor endüstrisinde stratejik adımlar atamayan bir ülkeyken, 20 yılda sporun yükselen yıldızı olan bir ülke haline gelindiğini vurgularken, ''Önümüzdeki süreçte sporun tüm parametrelerinde marka ülkelerden biri olacağız'' dedi.

OLİMPİK SPORCULAR TÜSA'DA YETİŞTİRİLECEK

Bakan Kasapoğlu, toplantıda uygulamaya koymaya hazırlandıkları Türkiye Spor Akademisi (TÜSA) ile ilgili bilgi de verdi. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: ''Profesyonel sporda yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Olimpik sporcularla alakalı tüm süreçleri, kısa ismi TÜSA olan Türkiye Spor Akademisi çatısı altında yöneteceğiz. TÜSA, olimpiyat düzeyindeki sporcuların, antrenörlerin ve ilgili tüm tarafların yer aldığı kurumsal bir yapı olacak. Olimpik sporcular burada yetiştirilecek. Sağlık ve performans takipleri burada yapılacak.''