Bakan Karaismailoğlu'ndan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Kanal İstanbul projesinde son durum, İstanbul'daki metro çalışmaları, yüksek hızlı tren projeleri, tahıl koridoru ve geçiş garantisi tartışmaları... Ahmet Hakan soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanıtlıyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Kadıköy'den kalkıp Pendik Tavşantepe'ye gelen istasyondu. Daha sonra bağlantısı için 7.4 km hattın çalışmalarını Bakanlık olarak başlattık. Fevzi Çakmak ve Yayalar mahalleleri de yoğun olan nüfuslu bölgeler. Buralar da metroya kavuştu. Sabiha Gökçen'de inen vatandaş, hiç başka araca binmeden raylı sistemi kullanarak Halkalı'ya kadar gidebilir. İstanbul'un birçok yerine böylelikle ulaşılabiliyor. İstanbul için hazırlanmış bin 100 kilometre Metro hattı. Şu an 500 kilometre metro hattı var devam edenlerle birlikte. Yıllık 35 milyon yolcu kapasitesi var Sabiha Gökçen'in. Bu günlük 1,2 milyon kişi ulaşabilecek. Önümüzdeki yüzyıla yetecek bir kapasiteye sahip. Yıllar önce ana muhalefet lideri Sabiha Gökçen'i Tuz Gölü'ne benzetmişti. Avrupa'nın 8. Türkiye'nin en yoğun 3. havalimanı Sabiha Gökçen. Buranın kapasitesini artıracak bir ihale yapıyoruz. İkinci pist de Mayıs ayında bitiyor. Bunlar önemli işler. Hem İstanbul Havalimanı, hem Sabiha Gökçen Havalimanı büyüyor.

Sürücüsüz kullanılabilecek kapasitede. Merkezden kontrol ediliyor. Bugün işletmeye başlatıldı. İstenildiği zaman manuel de işletilebilecek. Saatte 80 km hız trenin maksimum yapabileceği hızdır. İBB herhalde gece 12 ye kadar çalıştırıyor. Kadıköy-Pendik hattının devamı olduğu için burayı Belediye'ye devrettik. Burada çalışan insanların verdiği emeği gösteriyor. 16.1 milyar saat emek var burada. 32 metre -35 metreye kadar indiğimiz yerler var. Yerleşim yerlerini etkilemiyor. TBM dediğimiz makinalar adeta köstebek gibi hedefine ulaştı. Bizim için kolay işler oldu. Tamamen yerli mühendislerimiz olduğu bir iş oldu. Türkiye'nin yüklenicileri dünyada aranan yükleniciler oldu. Yer altıdaki tünelin toplam uzunluğu 7.4 kilometre.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HİÇ BİR KATKISI YOKTUR"

Bu projenin toplam bedeli 4.4 milyar TL. Burası 2018 yılı gibi aktif olarak başladı, ortalama 5 yılda tamamlandı. 4.4 milyar TL'ye bakanlık bütçesinden yapıldı, Büyükşehir'in hiçbir katkısı yoktur. Bu tweet'in karşılığı emek hırsızlığıdır. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Buna konuşacak bir şey yok. Cevap vermeye değmez. Bir adam çıkmış bir tanesi keyif yaparken tweet atarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Bu kadar işle alakası olmayan, kendi vazifesine iş olmayan bir kişinin 16 saniyelik tweet'ini tartışıyor. Böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar 4.4 milyar TL'lik bakanlığımız tarafından bu proje bitti. Büyükşehir'in görevleridir raylı sistemleri yapmak.