Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bursa Emek- Yüksek Hızlı Tren Gar- Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi için Mudanya yolundaki hızlı tren üstyapı şantiyesinde saha incelemelerinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Bursa’nın 2003’te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı. 600 kilometreye ulaştırdık. Kara yolu, Bursa ulaşım altyapısının sadece bir ayağı. Bursa yıllarca demir yolundan yoksun bırakıldı.

Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı inşaatı ile Bursa’yı demir yolu ağına entegre ediyoruz. Ağustos 2020’de eksik olan kısımlarının da ihalesini yaptığımız projemizin yeni inşaatına da 4 ay önce başladık. Böylece hızlı tren hattımızın tüm kesimlerinde tam kadro çalışmalar tüm hızıyla yoluna girmiş oldu. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkisinde yapılacak müselles hat ile Ankara-İstanbul HT hattına bağlanarak güzel Bursa’mız da HT ağına dahil olacak.

Aynı zamanda Bursa’nın batısında TEKNOSAB, Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir’e ulaşacak. Böylece Bursa- Balıkesir arasında da demir yolu bağlantısı hizmete alınacak. Projemizde yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı beraber yapılacak. 20 bin 706 metre uzunluğunda 18 adet tünel, 545 metre uzunluğunda 4 adet demir yolu köprüsü, 2 bin 445 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ve 5 bin 495 metre uzunluğunda 24 adet köprü inşa ediyoruz. Toplam 7 istasyon ve 201 kilometre uzunluğundaki hattımız tamamlandığında Bursa ilimiz demir yolu ağına entegre olacak. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattına bakanlığımız tarafından yapılmakta olan metronun entegre edilmesi sayesinde, Bursalı hemşehrilerimize hızlı tren erişimi için çok rahat ve dakik bir seçenek sunacağız” diye konuştu.

'EKONOMİK TASARRUF 15,4 MİLYAR TL'

Projeyi 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Hızlı tren projemiz tamamlandığında 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda; zamandan 4,3 milyar TL, kara yolu bakım ve işletmesinden 585 milyon TL, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 10,5 milyar TL olmak üzere hızlı tren hattının tamamlanmasıyla toplam ekonomik tasarruf 15,4 milyar TL olacak” dedi.

İstanbul- İzmir otoyolunun faydalarına da değinen Karaismailoğlu, “Bu güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı. 61 bin de yatak eklenen işletmeler, böylece daha uzun bir turizm sezonu geçirdiler. Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye’den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü.

Proje, üretim sektöründe GSYİH’ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB’de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada da 54 bin personel istihdam ediliyor. İklim koşullarıyla coğrafyasıyla tarıma elverişli bu bölgemizde; 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandı. Hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldü. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor" diye konuştu.

‘2023'TE TAMAMLANACAK’

Bursa Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi'nin de Bursa açısından yapımı devam eden en önemli projelerden olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan protokol ile bakanlığımızca devralındı. Toplam 4 istasyon ve 6 kilometre uzunluğunda olan Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi metro hattımız, tamamlandığında Bursa'daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometrede 52,7 kilometreye ulaşacak. İşletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya bulvarını katederek, en önemli duraklar olan HT Garı'na ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacak. Böylelikle Bursalı vatandaşlarımızın hastaneye erişimini de kolaylaştıracağız.

Metro hattımız günlük 300 bin yolcuya hizmet verecek. Az önce bahsettiğim yapımı yine bakanlığımızca devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT hattı ile metronun entegre edilmesi projemiz kapsamında 140 bin metrekare alan üzerinde metro depo bakım ve parklanma tesisi de inşa edilecek. Bu yeni tesis, Bursa'nın tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecek. Hattın inşaatı aç-kapa yöntemiyle yapılacak ve bittiğinde; caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacak. 2023 yılı içinde tamamlamayı hedeflediğimiz metro hattımız faaliyete geçtiğinde çok büyük maddi kazanımlara sahip olacağız.”

'MAHKEMEDE DE HESAPLAŞACAĞIZ'

Raylı sistemlerin, özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorununu ortadan kaldırmada en etkili ve en çevreci yollardan olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, CHP'yi eleştirip, şunları söyledi:

"20 yılda Türkiye’nin raylı sistem altyapısında milletimize sağladığımız konforu ve güveni her fırsatta dile getiriyoruz ancak heykelden öte projeleri olmayan, her fırsatta Türkiye’yi yabancılara şikayet edenler dar zihniyetler, Bursa’daki çalışmalarımıza da kara leke sürmeye kalktılar. Ana muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalan ile muhatap olduk. Aklı sıra milletimizi yalanları ile kaldıracaklarını sandılar. Yok öyle, çamur at izi kalsın.

Bizler kendilerine gereken cevapları verdik. Mahkemede de hesaplaşacağız. Tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğindeki yalan bilgilerle kendilerini aziz milletimiz önünde rezil etme pahasına talihsiz açıklamalar yaptılar. Bizler işin doğrusunu herkesin anlayacağı dilde anlattık. Yani 106 kilometrelik ilk ihale 201 kilometreye çıktı. Üstelik 2 ihale arasında 29 aylık süre farkı var. 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da projeye ilave edildi. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Araştırmadan bir yalanın üzerine atlarsanız bu şekilde milleti de kendinize güldürürsünüz. Ülkemizin hayrına her işe karşı duran, yatırım düşmanı bu zihniyet, her zaman olduğu gibi yargıda ve aziz milletimizin vicdanında da mahkum olacaktır. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor.

2 zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi anlıyor. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve iradeyi Türkiye’yi emin adımlarla 2023, 2050 ve 2071’e taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler yani AK Parti kadroları diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar; yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra TEKNOSAB’ı ziyaret etti.