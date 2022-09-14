Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün temsilcileriyle görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK), 'Yerli Ürün Ekosisteminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu toplantı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, kamu ve özel sektör temsilcileriyle mobil operatörlerinin yetkilileri hazır bulundu. Sektördeki yerli ve milli çalışmalarla ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda Bakan Karaismailoğlu, sektörde yerli ve milli oranının artırılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Karaismailoğlu, ortak çalışmanın önemine değindi ve sektör temsilcilerinden rapor hazırlamalarını istedi.

Bakan Karaismailoğlu, 5G'ye geçiş sürecinde devletin, her zaman sektörün yanında olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve milli haberleşme altyapısı ülkemiz için en stratejik konuların başında geliyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte altyapımızı ve sektörümüzü güçlendirecek adımları tek tek atıyoruz" dedi