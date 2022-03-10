Bakan Karaismailoğlu: Ekiplerin mücadelesi aralıksız sürecek

Açıklamalarını İstanbul Havalimanı'ndan yapan Bakan Karaismailoğlu, ekiplerin nöbette ve görevlerinin başında olduğunu hatırlattı.

Karaismailoğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre cumartesi 18.00 ila pazar sabah 06.00 arası yaşanacak sıkıntılı süreci ekiplerimizle birlikte tamamlayacağız" dedi.

Hava, kara ve demir yolunda özverili bir mücadelenin olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Tren hatlarında ilave seferler kondu. Şu an için planlanmış uçuşlarda sıkıntı yok" dedi.