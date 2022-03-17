Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te 1915 Çanakkale Köprüsü'nü anlattı

Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çanakkale Köprüsü'yle ilgili merak edilenleri anlatan Bakan Karaismailoğlu'nun CNN TÜRK'te yaptığı konuşma şöyle;

Kıyıdan kıyıya 4600 metre olan, dünyanın en geniş açıklı köprüsü Kule ayakları 318 metre. Dünyanın en yüksek çelik ayaklı kulesi. Teknik özellikleri anlatmakla bitmeyecek. 30 bin çalışma arkadaşımızla, 1000'e yakın iş makinesiyle, 900'e yakın mühendis arkadaşımızla birlikte dünyanın gıptayla baktığı bu projeyi bitirmenin sevincini yaşıyoruz şu anda.

"DEVLETTEN TEK KURUŞ ÇIKMADI"

Önemle dikkate aldığımız husus, vatandaşlarımızı yormadan, maksimum sayıda aracın geçeceği bir plan düşünüyoruz. 2 milyar 545 milyon Euro'Luk bir proje dört yıl içerisinde bitti ve devletten tek kuruş çıkmadı.

MUHALEFET AÇILIŞA DAVET EDİLDİ Mİ?

Bütün muhalefet partilerini davet ettik. Bu yatırım buraya yapıldı ve bu ülkenin değeri oldu bu yatırım. Birden fazla teklif verildi ve kamu açısından en uygun teklif seçildi. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. Bu tür yollar dünyanın her tarafından ücretlidir. Diğer yatırımlarımızı kısarak ancak bu projeyi yüklenebilirdik. Bu projeye atılan iftiralar yanlış hesap üzerinden yapılıyor.

"KAMUNUN YAPTIĞI BÜTÜN PROJELER HAZİNE GARANTİLİDİR"

Bu tip projeler finansal problem olmadığı için dört yılda bitiyor. Söylediğim gibi tamamen yapım maliyeti üzerinden yürüyen bir finansal model var. Yolun yıllık 600 milyon liralık bir işletme maliyeti var. Ve 12 yıl boyunca bu finansal modeli geri dönüş için sözleşme imzaladık. Bu ihaleler yarışma halinde yapılan ihalelerdir. Firmalar en uygun teklifi vermeye çalışıyorlar. Bir de dış finans olarak bu projeler yapılıyor. Kamunun yaptığı bütün projeler Hazine garantilidir. Bütün projelerimi kamu-özel, yap-işlet-devret yöntemiyle yapmıyoruz.

Birinci Boğaz Köprüsü 1970 yılında yapıldığında o günün zor koşullarında devletin bütün bütçesi bu projeye ayrıldı ve Anadolu'daki bütün projeler aksamıştır.