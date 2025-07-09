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Bakan Kacır: Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık

09.07.2025 - 11:40Güncellenme Tarihi:
Bakan Kacır: Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz.” dedi.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım atıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programını uygulamaya alıyoruz. Resmî Gazete’de yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekûn bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla, şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak.”

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