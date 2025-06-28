 Bakan Kacır: TÜBİTAK BiGG 2025 1. çağrı sonuçları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: TÜBİTAK BiGG 2025 – 1. Çağrı Sonuçları Açıklandı!

2.031 genç girişimcimiz, TÜBİTAK BİGG Programı’na iş fikriyle başvurdu.

101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı.

Şirketleşen girişimcilerimiz, %3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım alabilecek.

Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."