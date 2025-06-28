Bakan Kacır: TÜBİTAK BiGG 2025 1. çağrı sonuçları açıklandı
28.06.2025 - 11:07Güncellenme Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK BiGG 2025 – 1. çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: TÜBİTAK BiGG 2025 – 1. Çağrı Sonuçları Açıklandı!
2.031 genç girişimcimiz, TÜBİTAK BİGG Programı’na iş fikriyle başvurdu.
101 girişimcimiz, yenilikçi projeleriyle Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı.
Şirketleşen girişimcilerimiz, %3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım alabilecek.
Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."