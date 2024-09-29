Bakan Kacır, TOGG'un sedan modelini test etti! Tasarımı ve menzil detayı öne çıktı

Bakan Kacır, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) teknoloji kampüsünü ziyaret etti.

Şirket yetkililerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Kacır, burada yaptığı açıklamada, Togg'un hem AR-GE hem de üretim faaliyetlerinin doludizgin devam ettiğini bildirerek, "Malumunuz eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

"80 KİLOMETRE DAHA FAZLA MENZİL"

Gelecek yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını aktaran Kacır, şöyle devam etti: "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak, bu model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Malumunuz biz hem Togg'un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz."

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Kacır, desteklerle elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının ülkenin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarına işaret ederek, halihazırda tüm şehirlerde 23 bin halka açık şarj noktası olduğunu ve bunların 8 bininin hızlı şarj imkanı sunduğunu bildirdi.

Gelecek dönemde desteklerle özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: "Türkiye, halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem AR-GE, inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleriyle Türkiye'nin gururu, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem, gencecik ve deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız."

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TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

Araç ilk olarak Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtıldı. Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 fuarında dünya çapında tanıtıldı ve T10S (sedan) adını aldı.

9 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen CES 2024 fuarında seri üretim versiyonuyla tanıtıldı ve T10F adını aldı. Aracın 2025 yılının Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenmektedir.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

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T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

TOGG T10F BATARYASI KAÇ KM MENZİLİ VAR?

Togg, T10F için 350 km menzil için 52,4 kWh kapasiteli lityum iyon pil ile 600 km menzil sağlayan 88,5 kWh kapasiteli daha büyük lityum iyon pil olmak üzere iki pil seçeneği sunmaktadır. T10F, DC şarj cihazıyla 180 kW'a kadar şarj kapasitesine sahiptir ve pilin 28 dakikada %20'den %80'e çıkmasını sağlamaktadır. Piller, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Siro tesislerinde üretilmektedir.