Bakan Kacır, 'gMETAL' deneyinin tanıtımını paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 7: gMETAL Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan gMETAL deneyi ile katı parçacıkların akışkan bir ortamda homojen şekilde karıştırılmasında yer çekiminin etkisi nasıl ve itki üretiminde metal parçacıkları kullanılacak uzay aracı motorları daha verimli hale gelebilir mi? sorusunun cevabı aranıyor" dedi.



'MARS GEZEGENİ ÜZERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ'



Deneyin detaylarına ilişkin yapılan paylaşımda, "gMETAL deneyi ile kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacak. Deney sonuçlarının, uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı yaratarak, uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor" ifade edildi.

Haberin Devamı