Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'ye ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyesi. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır." dedi.