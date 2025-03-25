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Bakan Işıkhan duyurdu! 16 ilaç geri ödeme listesine alındı

25.03.2025 - 10:37Güncellenme Tarihi:
Bakan Işıkhan duyurdu! 16 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık" dedi.

Bakan Işıkhan şöyle dedi:

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle; 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.

 

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