Bakan Işıkhan CNN Türk'te: Tüm belediyelere eşit yaklaşıyoruz, 196 milyar borçları var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin gündemi malum. İstanbul’da yaşadığımız evler bunlarla ilgili Kütahyalı kardeşlerime ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum bir kez daha.

'DEPREM SİYASETE ALET EDİLEMEZ'

Çok şükür can kaybımız olmadı bu sevindirici. Olduğu ilk günden itibaren devletimizin tüm imkanları biliyorsunuz seferber edildi. Burada kentsel dönüşüm projeleri yapı denetim sistemleri deprem yönetmelikleri gibi konuların ne kadar hayati olduğunu siyasete malzeme yapılmayacak kadar da önemli mevzular olduğunun altını çizmek istiyorum. Depremi önleyemeyiz ancak depremi hazır şehirler daha güçlü şehirler inşa edebiliriz bu da bizim elimizde.

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürüldüğü birliği için bizim tek bir gelirimiz var bu gelirde işverenlerimizin ve kamu kurumlarından tahsil ettiğimiz sigorta primleri. Ancak belediyeler 31 Mart seçimleri öncesinde sayın cumhurbaşkanımızın SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesi noktasındaki ifadesinden sonra inanın tüm belediyelerle yakın iletişime girdik. Bu çerçevede aslında primlerin üzerine ödeyen tüm belediyelerimiz belediye başkanlarımıza da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum.

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'BELEDİYELERİN 196 MİLYAR BORCU VAR'

Şunu fark ettik bazı belediyelerin prim borçlarının nedeniyle daha fazla zorlandığını borçlarını ödememe noktasında eylemlerde bulunduğunu gördüm. En mantıklı yöntem belediye başkanlığını mali bir sorumluluğu da bulunmakta mali sorumluluk gereği olarak da primlerin SGK‘ya ödenmesi gerekiyor. Artan faizle birlikte artan bir yükle karşı karşıya kaldık en son rakam 196 milyar dolayında bir borç yükü var. Bunun sürdürülemez olduğunu fark ettik ve belediyelerimiz belediye başkanlarımıza iletişime geçtik çünkü SGK olarak bizim temel amacımız iletişimi sağlamak ve prim borçları olduğunu bu prim borçlarının ödenmesi noktasında kendilerini davet ettik.

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Prim borcu ödenmediği zaman sağlık hizmetlerini sunmama noktasına gelebiliyor. Sosyal güvenliği sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Bu süreç içerisinde ve istihdam politikalarımızı aktif hale getirdik çünkü bu dengeyi sağlıklı bir şekilde işletebilmek içindi. Uyguladığınız aktif bir sistem politikaları ile dengelemeye gayret ediyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu ifade etmek isterim.

Bize teklif ettikleri arsalar ya da gayrimenkullerin üzerinde ipotek var. Biz SGK yönetim kurulunda bunu bunları gündeme aldığımızı bu arsaları nasıl kabul edebiliriz. Tekrar geri dönüyoruz ki bize verdiğiniz bu gayrimenkullerin üzerinde şerh var bunu mutlaka bir düzeltin değiştirin ya da bize başka alternatifler getirin. O noktada iletişimi kurduk. Şimdi Ankara Büyükşehir belediyesi yeni bir yapılanma içerisine girdi ekipler karşılıklı olarak çalışıyorlar. Ve primlerin tahsilat noktasında da bir noktaya geldiğimizde söyleyebiliriz. Biz devlet olarak mevzuatımıza vermiş olduğu yetkiye dayanarak işimizi yapıyoruz. Biz parti ayrımı göze etmiyoruz. 85 milyonun işçinin çalışanın emeklinin hakkını korumakla sorumluyuz.

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Sağlık bizim için çok önemli. Bu sağlık sistemi içerisinde ne yazık ki sadece ülkemize değil dünyada da kronik hastalıkların kanser hastalıkların nadir hastalıkların ruh sağlığı hastalıklarının gittikçe arttığını görüyoruz. Bununla birlikte Demans hastalıkları Alzheimer parkinson rahatsızlıkları daha belirgin haline gelmeye başladı. Bizim sorumluluğumuz artıyor neden artıyor çünkü ilaçların etkili olan ilaçların kullanımını da sosyal güvenlik kurumu olarak biz finanse ediyoruz. Yaşlı nüfus oranımız gittikçe artıyor. Bizde politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz.

Bugün itibari ile geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarımızın sayısını komisyonlarımızın belirlediği ilkeler doğrultusunda giderek artırıyoruz. Toplam 8873 ilaç SGK tarafından karşılanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı bizim için çok önemli bu finansmanı yönetebilmek için politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı ve 2008 yılındaki sosyal güvenlik reformu sayesinde gerçekten vatandaşlarımız dünyanın hiçbir yerinde bir ülkesinde vatandaşların ulaşamadığı nitelikte sağlık hizmetlerinden faydalanmakta. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Ama sayın cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde 2008 yılında sosyal güvenlik ve formunu hayata geçirdik. Bunun meyvelerini çok fazla almaya başladık. Özellikle Avrupa’daki sistemlerle karşılaştırdığımızda en basitinden şehir hastanelerini düşünüyoruz şehir hastanelerinde sunulan hizmetin kapıdan girişinizde belli oluyor.

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'BİR SMA İLACI DAHA GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALMIŞ OLDUK'

Kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme kapsamına almış olduk. Hastaların alternatif tedaviye erişimlerini sağlamış olduk. Bunun yanında bilgisayarda tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan kontrast ilaçların hastaneler tarafından temin edilmesi sağlanarak artık vatandaşlarımız bu maddeleri eczanelerden almaya ihtiyaç duymayacaklardır. Dijital takip sistemiyle bu da yoğun bakım ünitelerinde oluşturulan sağlık verilerinin sisteme entegre edilerek anlık olarak takip edilmesi sürecini de başlatmış olduk.

Yurtdışında ilaç bulunabilir ama o ilacın bedeli o kadar yüksek bunu satın almaya gücünüz yetmiyor. Devlet garantisi altında biz vatandaşlarımızın hastalarımızın ihtiyaç sunmuş olduğu ilaçları kolaylıkla temin edebiliyoruz.

9 BİN SAHTE BOŞANMA TESPİT EDİLDİ

Sıklıkla karşılaştığımız bir konu aslında biz SGK olarak kayıt dışılıkla usulsüzlüklerle suistimallerle mücadele etmek için 2024 yılını denetim yılı olarak ilan ettik. Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde yaklaşık 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edilmiştir.

EYT AÇIKLAMASI



EYT düzenlemesi ile ilgili olarak bugüne kadar 3 milyon 123 bin vatandaşımız emekli oldu. Düzenlemenin ilk yıl maliyeti 724 milyar TL. 724 milyar TL önümüzdeki beş yıl içinde de kümülatif olarak değerlendirdiğimizde bunun maliyeti 3.4 trilyon TL olacaktır. Bu gerçekten kapsamlı olarak değerlendirdiğinde ciddi maliyet aynı zamanda ve insan gücü kaybı olarak da değerlendiriyorum.

Emeğin önemli olduğu emeğin hem ekonomik kalkınma ve toplumsal kalkınmada taşıdığı önemin altına dikkat çekiliyor. Bu bizim için çok önemli. 1 Mayıs’ı inşallah bizler birlik ve dayanışma ruhunu geliştirecek bir platform şeklinde değerlendireceğiz gün olarak kutlayacağız. Ülkemizin 4 bir yanında düzenlenecek etkinliklerle bir şenlik havasında geçirmeyi planlıyoruz. 1 Mayıs’ta ben de alanda olacağım.

30 Nisan’da da Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde sendikalar ve işçiler meclis başkanı tarafından inşallah böyle bir kabul söz konusu. En sonda da sayın cumhurbaşkanımızın o gün içerisinde belirlenecek saatte bir kabulü söz konusu olacak. 1 Mayıs’ı sahada sokaklarda geçirmeye gayret edeceğiz.

'ÖĞRENCİLERE GELİR DESTEĞİ SAĞLIYORUZ'

Öğrencilere gelir desteği sağlıyoruz. Gençlere 7 milyar 15 milyon TL bütçe ayrıldı. Kadın istihdamına bakanlık olarak özel bir gündem oluşturduk. Kadın işgücüne katılma oranımız %35,9 buradaki hedefimiz %40. Ev kadınlarına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Özellikle ev kadını derken hangi ev kadınları kapsam içine alacağız bu yönde ortak bir çalışma yürüttük. Teknik bir çalışma burada acaba engelli çocuğu olan kadınlara ev kadınlarına ne tür destekler vereceğiz çünkü onların yükü çok ayrı bir boyutta. Kaç yıl sürede olacak esnaf olacak mı olmayacak mı birçok sorunun cevap arandığı bir çalışmayı biz başlattık.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ÇALIŞMASI

2028 yılından önce inşallah ev kadınlarına emeklilik müjdemizi inşallah paylaşma fırsatımız olacak.

Özellikle 600 bin işçinin ücretinin belirleneceği kamu işçilerinin sosyal ekonomik haklarını belirleyici önemli bir süreç. Bu süreci çok taraflı çok kapsamlı ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Özellikle enflasyon verileri bunun yanında kamu mali dengeleri ve işverenin sürdürülebilirliği gibi konulara da biz dikkat ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi emeği koruyan aynı zamanda reel ekonomiyi de gözetecek bir dengeyi sağlamaya gayret ediyoruz. Türk-İş ve hak iş tekliflerini ilettiler ve toplantılar gerçekleşiyor. İnşallah masadan ayrılan ayrılırken de tokalaşarak bu uzlaşmayla bu toplu bir sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz.