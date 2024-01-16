Bakan Güler: Terör örgütüne çok ağır darbe indirdik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'te terörle mücadele oturumunda açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerine ağır darbe indirildiğini söyleyen Bakan Güler, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacağız, onları minnetle yad edeceğiz." dedi.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

SİYASİ MALZEME YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ

Şehit haberi alındıktan sonra bazı kesimler tarafından spekülasyonlar yaratılmaktadır. Kahraman Mehmetçiği yok sayma amaçlı olduğu da görülmektedir. “Ordunun orada ne işi var?” gibi sorular soruluyor. Şüphesiz ki bu söylemler yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye’den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas bir konuda birlik olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez. Eleştiriler olabilir ama birlik içinde olunmalıdır.

PENÇE KİLİT İLE KİLİT KAPATILDI

Teröristlerin yanı başımızda bu şekilde yuvalanması ile artık sınır ötesinde daha etkin mücadele gereği ortaya çıktı bu kapsamda 2016’dan itibaren sınırlarımız emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya başladık. TSK tarafından 2019 yılında başlatılan Pençe hareketleri terör örgütünün kısıtlaması konusunda önemli kazanımlara ulaşmıştır.

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300 KİLOMETRELİK GÜVENLİ HAT

Terör örgütüne ağır darbe vurduk. Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunu parçaladık. Üs bölgeleri sayesinde güvenli hat oluşturduk. Yaklaşık 300 kilometrelik 30 metre derinliğinde güvenli bir hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapandı.

IRAK SINIRININ GÜVENLİĞİ TAMAMEN SAĞLANDI

Irak sınırımızın güvenliği tamamen sağlanmıştır. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kadro etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hale getirdi.

ORADA OLMASAYDIK SALDIRILAR DEVAM EDECEKTİ

Terör örgütünün mühimmat aktarımları bitme noktasına getirilmiştir. İşte bu nedenle Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hedef haline getirdi. Eğer orada olmasaydık sınırlarımıza yönelik saldırılar devam edecekti ve şehirlerimizde daha büyük bedeller ödenecekti. Çok sayıda sızma girişimi oldu ve hepsi önlendi. Ülke içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Bu da stratejimizin başarısını gösteriyor.

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BÖLGEYİ GÖRMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM

Irak'taki varlığımız sayesinde ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Teröristler temizlendikçe yatırımlar büyük bir ivme kazanmıştır. Sık sık bölgeye gidiyorum. Sizlerin de huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi görmenizi tavsiye ediyorum. Gabar'da petrol çıkıyorsa, Hakkari yaylaları turist ağırlıyorsa bunlar terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir.

TERÖRİSTLER SON ÇIRPINIŞLARINI YAPIYOR

Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında canını dişine takarak görev yapıyor. Şehit ve gazilerimizin olduğu da oluyor. Teröristler artık son çırpınışlarını yapıyor. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu. Hain teröristler tarafından üs bölgelerimize yapılan saldırılar görüş mesafesi olmayan ortamlarda kalleşçe sergilendi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerin çoğu etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip şekilde görevini yürütüyor. ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat ve ikmal kesintisiz karşılanmakta.

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80 DOKTOR ÜS BÖLGELERİNDE

Şu anda 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmaktadır. Yine pençe kilit harekatına kurulan Çukurca Hakkari Işıklı seyyar sahra hastaneleri ile de hizmet verilmektedir. Helikopterler dahil en seri vasıtalar üs bölgelerinde kullanılıyor. Hassasiyetimiz en üst seviyededir. Bölgedeki üslerimizdeki güvenlik tedbirlerini sürekli olarak artırıyoruz. Son teknoloji koruyucu sistemleri kullanılıyor.

ÜSLERDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIYOR

Yapılan operasyonlarda toplam 114 hedef imha edildi. Son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirildi. Üslerde güvenlik tedbirleri artıyor. Tüm iyileştirme ve geliştirmeler yapılıyor. Eleştiriler olabilir ama birlik içinde olunmalı.

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KİRLİ PLANLARI BOŞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya yönelik her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayacağız. Teröristlere gizli ve açık destek sağlayan ülkelerin kirli planlarını da boşa çıkarmakta kararlıyız.