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Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti.

25.12.2023 - 17:29 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı. (DHA)

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