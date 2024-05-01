Şehit Rıdvan Gürsoy'a son veda

Olay, 2022’de Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda meydana geldi. Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, vinç üzerinde çalışma yaparken denize düştü. İlk müdahalesi Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yapılan ve nöroloji yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gürsoy, 10 Mart 2023’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 2 yıldan bu yana tedavi altında olan Gürsoy, müdahaleye rağmen dün şehit oldu.

Şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy için memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, öğle namazına müteakip Kadı Mahallesi’nde Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Balıköy Mezarlığı’na defnedildi.

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