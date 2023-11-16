Bakan Güler açıkladı: 40 adet Eurofighter almayı planlıyoruz

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevapladı. Bakan Güler, 6 Şubat tarihinden meydana gelen depremlerde TSK’nın icra ettiği faaliyetleri saat saat aktardı.



“S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız”

Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine, “Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız” diye konuştu.



Bakan Güler'den CHP'li Ağbaba’ya "Bu çamaşır makinesi mi?” cevabı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Niye kullanmıyorsunuz?” sorusuna ise Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.



“40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz”

“Elimizdeki muharip uçakların şu anda yükümlü olduğumuz görevleri karşılayıp karşılamayacağına dair bir soru vardı. Elimizdeki uçaklarımız F-16’larımız ve F-4’lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterlidir" diyen Bakan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz tabii ki ileriye bakıyoruz, başlangıçta F-35’e müracaat etmiştik. Bakın F-35’te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. Block-70 denen Viper uçaklarıyla 40 taneyi hazır alacağız, 79 taneyi de kendi TUSAŞ fabrikamızda biz yapacağız. Eurofighter’larla ilgili çalışmamız var. İngiltere ve İspanya’yla görüşüyoruz. Hem İngiltere hem İspanya evet diyor, Almanya’yı ikna etmeye çalışıyorlar. Onlar çalışıyor biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz. Ama bizim için asıl olan 2 tane uçağımız var. Hürjet’imiz var; eğitim uçağımız olacak aynı zamanda bir muharip uçak olacak. Asıl hedefimiz KAAN, milli muharip uçağımız; bu yılın sonunda ilk uçuşunu yapacak. Bu beşinci nesil bir uçak bugün başladık yarın da bunu bitireceğiz öbür gün de piste çekeceğiz diye bir kaide yok. 2028’de yerli motoru vereceğiz. En geç 2031-2032 kendi motorumuzla uçuyor olacak."



“Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor”

Sınır güvenliği konusuna ilişkin açıklamalarda Güler, "Açık yüreklilikle söylüyorum sınırlarımız bugüne kadar olmadığı kadar güvenilir. Bugün sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekilimizi istediği sınıra götürebiliriz. 15-20 tane ülke bizim sınırlarımızı, görüp örnek alıp kendi sınırlarında uygulamak için ülkemize geliyorlar” diye konuştu.

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Ayrıca Bakan Güler, F-35 uçaklarının Amerika'da bile uçuşlarının kesildiğini belirterek, "F-35 konusunu oturup düşünmemiz gerek. Avrupa'daki bir çok ülkede aksaklık var. Ben şahsen alma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.



“(Kimyasal silah) Böyle bir şeye sahip olmayı da asla düşünmüyoruz"

Geçmiş yıllarda TSK tarafından kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahın mühimmatta olup olmadığına dair açıklamalarda bulunan Güler, “Siz bu devirde herhangi bir şeyin gizli kalabileceğine inanıyor musunuz? Böyle bir şeyi ben istesem de saklayabilir miyim? Efendim depoda kimyasal silah var ben saklıyorum; ee depocu astsubay biliyor onun üstündeki adam biliyor. Bir kişi biliyorsa zaten bin kişi de biliyor demektir. Böyle bir şey kesinlikle yok. Böyle bir şeye sahip olmayı da asla düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Göz yaşartıcı spreyin mühimmatta olup olmaması sorusuna cevap veren Güler, “Göz yaşartıcı zaten piyasada satılıyor. İstediğiniz yerden satın alabilirsiniz” dedi.

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