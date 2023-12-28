Bakan Göktaş: Ulusal Vefa Programımız ile bu yıl 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını bildirdi. 7 bin 62 personel ile Ulusal Vefa Programı'nı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Ulusal Vefa Programı ile bu yıl içerisinde 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağladı. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sadece bu yıl toplamda 1,6 milyar TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz"



Ulusal Vefa Programı çerçevesinde öncelik sırasının ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarda olduğunu belirten Bakan Göktaş, detayları şöyle anlattı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Programımız ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz."



Sosyal hizmet faaliyetlerini her bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizi ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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