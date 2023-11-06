Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşına, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.



Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Bakan Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, İsrail’in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Fidan görüşmede, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini de belirtti.