Gündoğmuş çetesine operasyon yapıldı! 22 gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini yurt dışındaki Uğurcan Gündoğmuş isimli kişinin yaptığı ve kamuoyunda 'Gündoğmuş Çetesi' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Çalıntı araç veya motosiklet ile kask takarak geldikleri yerlerde 11 silahlı eyleme karıştığı tespit edilen 59 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'İş yeri kurşunlama', 'El bombalı saldırı' ve 'Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'da Vahim Silahlar olarak belirtilen silahları bulundurma, taşıma ve kullanma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

11 SİLAHLI EYLEMİN FAİLLERİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta oturduğu siteye girmek isteyen Ümit E.'nin(43) aracının önünü keserek kalaşnikoflu saldırı düzenlenmesi, 29 Mart'ta Hamidiye Mahallesi'nde Aber Karademir'in(17) otomobilde beklediği sırada maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi, 8-13 Nisan 2024 tarihlerinde Çağlayan Mahallesi'nde yediemin otoparkına el bombası atılması ve 28 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi'nde eğlence mekanına el bombası atılması olaylarının failleri olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin 17 Haziran günü düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 22 şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve farklı ebatlarda 35 adet fişek, 100 gram uyuşturucu madde ve 65 adet uyuşturucu hap ile 79 bin 200 lira para ele geçirildi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.