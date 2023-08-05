Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz’in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alınmıştır.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.