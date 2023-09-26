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Bakan Fidan'dan New York'taki toplantıya damga vuran hareket! Türk bayrağını yerde bırakmadı

New York’ta düzenlenen MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bayrak hassasiyeti gündem oldu.

26.09.2023 - 14:36 |
Bakan Fidan'dan New York'taki toplantıya damga vuran hareket! Türk bayrağını yerde bırakmadı

Bakan Fidan, Letonya, Bahreyn, Belarus, Panama, İspanya, Slovakya, Nikaragua, Küba, Bulgaristan, Gürcistan ve Şili Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı, Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde hazırlık toplantısı, BM Arabuluculuk Dostları toplantısına ve Medeniyetler İttifakı Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bakan Fidandan New Yorktaki toplantıya damga vuran hareket Türk bayrağını yerde bırakmadı

 BAKAN FİDAN'DAN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bayrak hassasiyeti gündem oldu. Bakan Fidan, ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda çekilen aile fotoğrafı sonrası yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alıp korumasına verdi.

Fidan’ın hareketi diğer bakanların da dikkatini çekerken, sosyal medyada takdir topladı.

DAHA ÖNCE ERDOĞAN YAPMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında Rusya'nın St Petersburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafının çektirildiği platformda yerdeki Türk bayrağını alarak ceketinin cebine koymuştu.

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