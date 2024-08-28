GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28.08.2024 - 20:07 | | Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA, (DHA)
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki durum ele alındı.

GÜNCEL HABERLER

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Bakan Tunç'tan 'başörtülü' öğrenci açıklaması

Bakan Tunç'tan 'başörtülü' öğrenci açıklaması

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü