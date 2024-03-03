Bakan Fidan açıkladı: Filistin'de ateşkese ulaşılması konusunda çaba var

Bakan Fidan, yaptığı açıklamada, "148 ülkeden yaklaşık 4700 kişiyi ağırladığımız 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu’nu bugün itibarıyla tamamladık. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, küresel sorunlara dönük farklı yaklaşımların ve tecrübelerin paylaşıldığı, farklı dünya tahayyüllerinin dile getirildiği Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır. Katılımcılara teşekkür ediyor, ADF2024'ün düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.