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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

22.09.2023 - 23:52 | | DHA
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu marjında New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme baş başa yapıldı. Görüşmede; iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ’daki son gelişmeler de ele alındı. (DHA)

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