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Bakan Fahrettin Koca'dan Maymun Çiçeği hastalığı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili konuşarak, "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." dedi.

22.05.2022 - 17:40 |
Bakan Fahrettin Koca'dan Maymun Çiçeği hastalığı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyunun müsterih olması gerektiğini belirterek, "Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Kocadan Maymun Çiçeği hastalığı açıklaması

 

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