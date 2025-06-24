Bakan Ersoy’dan kültür ve bilgiye bir imza daha

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’de yapımı tamamlanan ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan Kayseri İl Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, projeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşırken, kütüphanelere verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

“Bugün, Kayseri’mize kazandırılan bu yeni ve çağdaş kütüphane binasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.” diyen Ersoy, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen prestijli projeler arasında en çok kütüphane açılışlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en temel hedeflerinden birinin, halkın her yaşta ve düzeyde bilgiye erişimini sağlamak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan, paylaşımın ve üretimin merkezleri hâline getirmek olduğunu ifade etti.

Ersoy, Türkiye’de kütüphanelere yönelik artan ilgiyi de rakamlarla değerlendirdi. Kitap ve kullanıcı sayılarındaki yükselişe dikkat çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

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“Bugün itibarıyla halk kütüphanelerimizde 25,1 milyon kitaplık güçlü bir koleksiyona sahibiz. Yıllık 38,7 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Sayıları 1300’ü aşan kütüphanelerimizle ülkemizin dört bir yanında bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz. Ayrıca 6,7 milyonun üzerinde üyemizle her yaştan vatandaşımıza okuma alışkanlığı kazandırmaya devam ediyoruz.”

Ersoy, okuma kültürünün yaygınlaşması için yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kayseri’de Bakanlığa bağlı toplamda 28 halk kütüphanesi bulunduğunu hatırlatan Ersoy, çok kapsamlı, çağın gereksinimlerine uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphaneyi daha şehre kazandırmanın heyecanını yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ içerisinde “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte inşa edilen bu yeni kütüphane binası, 6 bin 200 metrekarelik geniş kullanım alanıyla şehrimize değer katan prestijli bir kültür yatırımıdır. Toplam üç kattan oluşan bu kütüphane binamız, çok yönlü yapısıyla yalnızca kitap okunan bir mekân olmanın ötesinde; bilginin üretildiği, fikirlerin yeşerdiği, çocuklarımızın hem öğrenme hem de sanatsal ve kültürel etkinliklerle gelişim fırsatı bulacağı bir yaşam alanı olarak hizmet verecektir.”

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Kütüphanenin 900’e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık koleksiyonuyla öne çıktığını belirten Bakan Ersoy, içerdiği bölümleri şu sözlerle aktardı:

“Bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer alıyor. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile birlikte multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek.”

Kütüphanede ayrıca gençler ve öğrenciler için ‘maker’, ‘kimya’, ‘matematik’ ve ‘zekâ atölyeleri’ bulunduğunu açıklayan Ersoy, konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonuyla bu yapının çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini ifade etti.