6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine AK Parti'den peş peşe tepkiler

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ‘6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı’nı belirterek şikâyetçi olmuştu. İddialarla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi 30 Ekim’de tamamlandı.

İddianamede şu an 24 yaşında olan H.K.G.’nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı. Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Haklarında en az 27’şer yıl hapis istendi.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir” denildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ASLA KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLMEZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop olayla ilgili "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun... Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur" yorumunda bulundu.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER: LANETLİYORUZ

Türkiye'yi sarsan olayla ilgili AK Parti'den peş peşe çok sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter’dan, “Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz” paylaşımı yaptı.

HAMZA DAĞ: 'AMA'SIZ, 'FAKAT'SIZ MAĞDURUN YANINDA, SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ

TRT Haber'de soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Bu durumu lanetliyoruz. Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız. Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı. Tecavüz, hayvana şiddet... Konya'da hadise yaşandığında belediye başkanımız direkt soruşturma açtı, kişilerin tutuklanması sağlandı" ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili şunları söyledi:

Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum.

İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.