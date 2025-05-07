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Sivas’ta kan donduran cinayet! İki kardeş korkunç halde bulundu

07.05.2025 - 01:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas’ta kan donduran cinayet! İki kardeş korkunç halde bulundu

Sivas’ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda fark edildi. İddiaya göre anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti.

Eve girdiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cesetleriyle karşılaştı. 112’ye ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. 16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor. Çocuklarını öldürülmüş olarak bulan anne olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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