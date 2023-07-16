Bakan Ersoy talimatı verdi! Ücret sabit tutuldu

Müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın fiyatı bu yıl da 60 lirada sabit tutuldu.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350’yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart'ın fiyatı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldı. 1 Ağustos’tan itibaren ise müze ve ören yerlerine ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek. Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

Ücretsiz yararlanıyorlar

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde de müze ve ören yerlerine ücretsiz olarak giriş hakkı tanınıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar, ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor