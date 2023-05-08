Bakan Dönmez: Hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız

Bakan Dönmez, Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'nce Ankara'daki bir otelde düzenlenen '3'üncü Dağıtım Sektörü Buluşması'na canlı bağlantı ile katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Dönmez, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini hatırlatarak, "Depremden etkilenmeyen 17 dağıtım şirketimiz, depremden etkilenen bölgelerin yeniden enerjilendirilmesi için örnek gösterilecek şekilde büyük bir dayanışma ve özveri içerisinde çalıştı" dedi.



'KRİZ MERKEZLERİ OLUŞTURDUK'



14 Mayıs'taki seçimlere de değinen Dönmez, tüm seçmenlerin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Enerji Bakanlığı olarak bütün kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak hava alanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı. Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek, gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak, operasyon merkezlerimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğü'müzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk. Meteoroloji verilerinin takibini düzenli olarak yapıyoruz. Öngörülen bütün risklere yönelik eylem planlarımızı hazırladık. Seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız" diye konuştu.



'VATANDAŞ İHBARLARINI DAHA KOLAY İLETECEK'



Dönmez, TEDAŞ'ın geliştirdiği 'Elektrik Arıza Takip Uygulaması'na ilişkin de "Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız elektrik arızalarına ilişkin ihbarlarını kolay bir şekilde iletebilecekler. Daha önce biliyorsunuz; vatandaşlarımızdan da yoğun bir ilgi gören Aydınlatma Mobil Takip Uygulamamız vardı. Bu sayede gelen aydınlatma ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirilip çözüme kavuşturuldu. Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması'nın, 'Elektrik Arıza İhbar'a dönüştürülen versiyonu, artık elektrik arızalarının da en kısa sürede çözülmesini sağlayacak. Güncellenen uygulamamız ile vatandaşlarımız aydınlatma arızaları dışında, elektrik kesintisini, elektrik arıza ihbarlarını, ihbar, takip, sorgulama, abone ve tesisat ekleme gibi işlemleri de artık bu uygulama üzerinden yapabilecek. Söz konusu uygulamanın geliştirilmesine ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasında katkı sağlayan, tüm TEDAŞ çalışanlarımıza ve bu çalışmayı destekleyen ELDER'e teşekkür ediyorum" dedi.



'KIRSALDA 23,7 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPILDI'



Dönmez, 2022 yılında yapılan 23,7 milyar TL'lik elektrik dağıtım şebekesi yatırımının yaklaşık yarısının kırsal bölgelere yapıldığını söyleyerek, "Bu yatırımla kırsal bölgelerdeki elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi, iyileştirilmesi, enerji talepleri ile genel aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı. Kırsal bölgelerde tedarik sürekliliği ile teknik kalitenin mevzuatta belirtilen seviyelere ulaşması için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Her geçen yıl bu oranın artırılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine aynı anlayışla bütün EDAŞ'larımızın vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 3'üncü Elektrik Dağıtım Sektörü buluşmamızın, bütün katılımcılara ve sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.