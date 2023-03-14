Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.03.2023 - 15:11 | | İHA
Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı. Ayrıca söz konusu görüşmede, Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da yer aldı.