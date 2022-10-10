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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede iki bakan Ukrayna'daki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

10.10.2022 - 12:35 |
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

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