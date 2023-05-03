Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'yi dünyaya, dünyayı da Türkiye'ye bağlıyoruz

Antalya'yı, Konya ve iç kesimlere bağlayan kuzey- güney aksının en önemli geçiş noktası olan Antalya Taşağıl Derebucak Konya Yolu ile Demirkapı Tüneli için açılış töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'DAĞLARI BİR SEVDAYLA, MİLLET AŞKIYLA DELİK DEŞİK ETTİK'

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'yol medeniyettir' düşüncesiyle 21 yılda Türkiye'yi kara yolları ve demiryollarıyla ağ gibi ördüklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarını hizmete açıyoruz. 'Yol medeniyettir' anlayışlıya son 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi kara yolları ve demiryollarıyla ağ gibi ördük. Dağları bir sevdayla, millet aşkıyla delik deşik ettik, tüneller açtık. Demirkapı Tüneli'miz 5 kilometre 68 metre geliş, 5 kilometre 68 metre gidişten oluşuyor" dedi.

‘TÜRKİYE, ARTIK DÜNYANIN MERKEZİNDE’

Türkiye'ye ulaşım ve haberleşme alanlarında çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bakınız, 2002 yılından beri ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyon 600 milyar TL üzerinde para yatırdık. Bu çok ciddi bir kaynaktır. Çünkü Türkiye, artık dünyanın merkezindedir. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde yollar yapmıyoruz. Türkiye'yi dünyaya, dünyayı da Türkiye'ye bağlıyoruz. Hazar geçişli Orta Koridor, Bakü-Tiflis Kars demiryolu, otobanlar, enerji hatları, aynı şekilde Türkiye'yi Anadolu'ya bağlayan köprüler gibi çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Çünkü Türkiye, enerji ve lojistikte merkez bir ülkedir" diye konuştu.

'ANTALYA'DAN KONYA'YA ULAŞIMIMIZ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE OLACAK'

Vali Ersin Yazıcı da yapılan yol ve tünelle Antalya'nın iç kesimlerle olan bağının kuvvetleneceğini ve bunun da turizmin başkenti Antalya için çok önemli olduğunu kaydetti. Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

"Atalarımızın dediği gibi yol medeniyettir. Antalya ve Konya gibi iki büyük şehri birbirine bağlayan güzel ve bir o kadar da önemli bir yola ve tünele bugün kavuşuyoruz. İnşallah geri kalan kısmı da tamamlandığında Antalya'dan Konya'ya ulaşımımız çok hızlı bir şekilde olacak. Böylelikle turizmin başkenti Antalya'mızın İç Anadolu ile bağlantısı çok daha hızlı olacak."

KONYA- ANTALYA ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek Antalya Taşağıl Derebucak Konya Yolu ve Demirkapı Tüneli’nin açılışı gerçekleştirildi. 5 bin 68 metrelik Demirkapı Tüneli ile Konya- Antalya arasındaki yolun 2,5 saate düşeceği, tünelden geçişin ise yaklaşık 4 dakika süreceği belirtildi.