Cumhuriyetâ€™in 100. YÄ±lÄ± Etkinlikleri kapsamÄ±nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kuruluÅŸundan bu yana geÃ§en sÃ¼recin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk diplomasisinin bugÃ¼nkÃ¼ kurumsal yapÄ±lanmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸe dair vizyonunu da tartÄ±ÅŸmak amacÄ±yla "Cumhuriyetâ€™in 100. YÄ±lÄ±nda TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri: AsÄ±rlarÄ±n Diplomasi Birikimi" baÅŸlÄ±klÄ± sempozyum dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul Ãœniversitesi ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen, yarÄ±n da devam edecek olan sempozyuma DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu da katÄ±ldÄ±.Â



Programda Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Rauf Engin Soysal, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YÃ¼ksel Ã–zgen, Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mahmut Ak, TÃ¼rk Tarih Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Birol Ã‡etin, yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan alanÄ±nda uzman akademisyen ve diplomatlar yer aldÄ±.Â Â

500â€™ÃœNCÃœ YIL DÃ–NÃœMÃœ BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R MEÅžALE



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Gurur yÄ±lÄ±, 6 Åžubatâ€™ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihimizin en yÄ±kÄ±cÄ± afetiyle bir hÃ¼zÃ¼n yÄ±lÄ± da oldu. DÃ¼nyanÄ±n milli gelirine gÃ¶re en hayÄ±rsever milleti ve en fazla kalkÄ±nma yardÄ±mÄ± yapan 3 Ã¼lkesinden birisi olarak, eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir uluslararasÄ± destek ve muhabbet gÃ¶rdÃ¼k. Ä°ÅŸte bu dayanÄ±ÅŸma diplomasisi, giriÅŸimci, insani, mÃ¼ÅŸfik ve etkili dÄ±ÅŸ politikamÄ±zÄ±n bir neticesidir. Esasen diplomasimiz, binlerce yÄ±llÄ±k devlet geleneÄŸini zamanÄ±n ruhuyla yoÄŸuran, vizyoner bir tavÄ±rdÄ±r. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak temellerimiz, ReisÃ¼lkÃ¼ttaplÄ±ÄŸa dayanÄ±yor. BugÃ¼nkÃ¼ kÄ±ymetli tebliÄŸlerde bu tarihi arka plan ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±nacak.Â AslÄ±nda 500'Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼, bizim iÃ§in bir sembol, bir meÅŸale. Binlerce yÄ±llÄ±k tarihinde 16 bÃ¼yÃ¼k imparatorluk kurmuÅŸ TÃ¼rk milletinin diplomasi tecrÃ¼besi elbette Ã§ok daha eskilere dayanÄ±r. YazÄ±lÄ± kaynaklarÄ±mÄ±z da diplomasinin milli kimliÄŸimizin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir" dedi.

MÄ°RAS VE BÄ°RÄ°KÄ°M TÃœRK DÄ°PLOMASÄ°SÄ°NÄ°N DÃœNYADA SAYGI UYANDIRAN GÃœCÃœNÃœN TEMELLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°DÄ°RÂ



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TÃ¼rkâ€™Ã¼n olduÄŸu her yerde devlet, devletin olduÄŸu her yerde diplomasi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rk demek, tarih demektir. AynÄ± zamanda, kadim medeniyetlere ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Anadolu, diplomasinin doÄŸumuna da ÅŸahitlik etti. Tarihteki yazÄ±lÄ± ilk barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± olan 2300 yÄ±llÄ±k KadeÅŸ de bu topraklarda imzalandÄ±. Buraya yarÄ±m saat yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ mesafesinde bulunan Arkeoloji MÃ¼zemizde sergileniyor. Bir Ã¶rneÄŸi ise New Yorkâ€™ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler binasÄ±nda. Bu eÅŸsiz miras ve birikim, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rk diplomasisinin dÃ¼nyada saygÄ± uyandÄ±ran kabiliyet ve gÃ¼cÃ¼nÃ¼n de en Ã¶nemli temellerinden biridir. BugÃ¼n 260 temsilciliÄŸiyle dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ beÅŸ diplomatik aÄŸÄ±ndan birisine sahip, vatandaÅŸÄ±na, soydaÅŸÄ±na dÃ¼nyanÄ±n her yerinde en geniÅŸ hizmeti, en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde verebilen, gelecek okumalarÄ±nda ve konsolosluk hizmetlerinde yapay zeka gibi yenilikÃ§i teknolojilerden yararlanan, ilk kadÄ±n diplomatÄ±mÄ±z Adile Aydaâ€™nÄ±n izini takip eden, 79 kadÄ±n BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve yÃ¼zde 43 kadÄ±n genel mÃ¼dÃ¼r oranÄ±yla, bu alanda dÃ¼nyada Ã¶ncÃ¼ Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alan bir bakanlÄ±ÄŸÄ±z. Hariciye tarihimizin iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da her geÃ§en gÃ¼n artan bir ilgiyle izlenmesinin nedeni de budur. Ä°ÅŸte hem bu tarihi birikimi idrak etmek, hem de bu yoÄŸun ilgiyi karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in geniÅŸ yelpazede faaliyetler hazÄ±rladÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃœRK DÄ°PLOMATI ÅžEHÄ°T VERDÄ° AMA ANCAK HÄ°ZMETTEN ASLA GERÄ° DURMADI



Hariciye TeÅŸkilatÄ±nÄ±n tarihinde TÃ¼rkiyeâ€™nin geliÅŸimine yÃ¶n vermiÅŸ birÃ§ok deÄŸerli ismin olduÄŸuna dikkat Ã§eken Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DÃ¼nya diplomasi tarihine geÃ§en BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler yetiÅŸtirmiÅŸ olan kurumumuz, aynÄ± zamanda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizden sonra en fazla ÅŸehit veren teÅŸkilattÄ±r.Â Demokrasi ÅŸehidimiz Fatin RÃ¼ÅŸtÃ¼ Zorluâ€™yu, BÃ¼tÃ¼n diplomasi ÅŸehitlerimizi ve deprem felaketinde kaybettiÄŸimiz Hatay Temsilcimiz BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Devrim Ã–ztÃ¼rk ile memurumuz GÃ¶khan AytaÃ§â€™Ä± rahmetle anÄ±yorum. TÃ¼rk diplomatÄ± ASALA,17 KasÄ±m ve PKK gibi alÃ§ak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailesini, mesai arkadaÅŸÄ±nÄ± ÅŸehit verdi. Ancak devlete ve millete hizmetten asla geri durmadÄ±. Rahmetli Lizbon MaslahatgÃ¼zarÄ±mÄ±z Yurtsev MÄ±hÃ§Ä±oÄŸluâ€™nu Ã¶rnek vermek isterim. Diplomasi derslerinde okutulmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m raporun ÅŸu son cÃ¼mlesi, TÃ¼rk diplomatÄ±nÄ±n adeta bir tanÄ±mÄ±dÄ±r; â€˜Vazifeme devam ediyorumâ€™" dedi.Â

ERDEMLÄ° BÄ°R KÃœRESEL GÃœÃ‡ OLARAK TÃœRKÄ°YE EKSENÄ°NÄ° Ä°NÅžA EDECEÄžÄ°ZÂ



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Milletimizden ve tarihimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le vazifemize devam ediyoruz. SalgÄ±n dÃ¶neminde 100 binden fazla vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼lkemize dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlayarak, Ukrayna SavaÅŸÄ±â€™nda, soydaÅŸlarÄ±mÄ±z dahil 18 binden fazla insanÄ±mÄ±zÄ± tahliye ederek, deprem felaketinde, depremzedelerimize, kurumlarÄ±mÄ±za bizzat sahada omuz vererek vazifemize devam ediyoruz. Ukraynaâ€™da barÄ±ÅŸ iÃ§in tek baÅŸÄ±mÄ±za kalsak da Ã§abalayarak, savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda Ã¶n ayak olduÄŸumuz Ä°stanbul TahÄ±l AnlaÅŸmasÄ±yla kÃ¼resel gÄ±da krizini engelleyerek vazifemize devam ediyoruz. ÅžanlÄ± tarihimizi yalanlarla karalamak isteyenlere layÄ±k olduklarÄ± cevabÄ± vererek, vazifemize devam ediyoruz. KÄ±brÄ±sâ€™ta, DoÄŸu Akdenizâ€™de, Egeâ€™de hakkÄ±mÄ±zÄ± hukukumuzu savunarak, BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ±nÄ± TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±nda birleÅŸtirerek, soydaÅŸÄ±na, akraba topluluÄŸuna, din kardeÅŸine, dÃ¼nyanÄ±n her neresinde olursa olsun sahip Ã§Ä±karak vazifemize devam ediyoruz. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n meslek gruplarÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n gÃ¶zlerinde bu vazife ÅŸuurunu ve aÅŸkÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. BÃ¶ylesine kÃ¶klÃ¼ bir kurumda bakan olmaktan ve dÃ¼nyanÄ±n en yetkin diplomatlarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmaktan bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyorum. Ä°ÅŸte bu vazife bilinci ile bÃ¼tÃ¼n kurum ve kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte vazifemize devam edeceÄŸiz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±nda, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifadeleriyle, daha adil bir dÃ¼nya dÃ¼zeni iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Akil, adil ve erdemli bir kÃ¼resel gÃ¼Ã§ olarak, TÃ¼rkiye eksenini inÅŸa edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.