'SON DAKİKA: ARA TATİLLER KALKIYOR MU? | MEB Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi! Ara tatilleri düzenleme kararı

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SIKÇA SORULAN SORULAR



Ara tatil tamamen kaldırıldı mı?

Hayır. Ara tatil tamamen kaldırılmadı, sistem devam ediyor.



2026-2027 eğitim yılında ara tatil olacak mı?

Evet. Özellikle birinci dönem ara tatili kesin olarak uygulanacak.



İkinci dönem ara tatili olacak mı?

Olacak ancak Ramazan Bayramı ile birleşeceği için farklı bir yapı oluşabilir.



Ara tatil neden tartışılıyor?

Eğitim sürecinin bölünmesi, adaptasyon sorunları ve yaz tatilinin uzatılması talepleri nedeniyle gündeme geldi.



Yeni sistemde kaç ara tatil olacak?

Resmi olarak iki ara tatil bulunacak, ancak uygulamada tek tatil gibi algılanabilir.



Yaz tatili uzayacak mı?

Henüz kesinleşmiş bir karar yok. Ancak bu ihtimal geçmiş açıklamalarda gündeme geldi.



MEB yeni takvimi ne zaman açıklayacak?

Akademik takvim duyurulduğunda tüm detaylar resmileşecek.