Bakan Çavuşoğlu, CNN TÜRK'e konuştu: Seçim ilk turda bitecek

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da bir gününü aktardı.14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. CNN Türk'ten Fulya Öztürk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da bir gününü ekranlara taşıdı.

Havaalanında taksicilerle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, "Taksicilerimiz buraya ödediği ücretlerden diğer bütün sorunlarını dinledik." dedi.

"SEÇİM İLK TURDA BİTECEK"

Seçim tahminini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "İlk turda seçim bitecek. 52-53 oy oranı tahminim var. Mecliste AK Parti tek başına 300'ü geçecek." dedi.

"PROVOKASYONU YAPANLAR PKK'LI"

Yurt dışında oy verme işlemleri sırasında çıkan olaylara ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Provokasyonu yapanlar PKK destekli. Biz güvenlik önlemlerini artırdık, gerekli uyarıları yaptık." şeklinde konuştu.

"OY KULLANMA ORANI YÜZDE 35"

Yurt dışı seçimlerine ilişkin bilgileri aktaran Çavuşoğlu, "Bir önceki seçime göre aynı günde kullanılan oy oranı 2 katı. Şu anda oy kullanma oranı yüzde 35'i geçti." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ DÖNÜŞ İÇİN İŞ BİRLİĞİ LAZIM"

Moskova'da yapılacak Suriye konulu 4'lü toplantıya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Terörden temizlediğimiz bölgelere mülteciler döndü. Burada insanların temek ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Güvenli dönüşün garantisi için iş birliği yapmak lazım. AB ve finansal katkı sağlayan örgütlerle işbirliği yapmak lazım. İmkanlar sağlandıkça paket halinde değil de, insanları imkanları sağlayarak döndürmek lazım. Yüzde yüz hepsi döner dersek bu gerçekçi olmaz." dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Rejim genel anlamda Suriyelilerin dönmesini istiyor. Suriyeliler dönmesi için can güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Şu anda yönetim çok fazla karşılayamıyor.

"NE GÖREV OLURSA ONU YAPARIZ"

'Yeniden bakan olmak ister misiniz?' sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, "Hayatımda hiç öyle hesap yapmadım. Siyasete girmek hedefimdi. Siyasete girince milletvekilliği aklımdan geçiyordu başka hiç hesap yapmadım. Bize bu davada ülkeye katkı için nerede görev olursa biz onu yaparız." dedi.

"AMAÇLARINI BİLİYORUZ"

Batı medyasındaki yayınlara tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Aslında çok aptalca ve akılsızca. Türk milletini tanısalar bu yönlendirmelerin ters tepeceğiniz bilirler. Milletimiz her zaman bağımsızlıktan yana olmuştur. Biz başkalarının yazdığıyla çizdiğiyle karar vermiyoruz. Bu tür başkalarının kurguladığı siyasetin Türkiye'den uzak olması lazım. Alet olanların da amacını biliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Atatürk bunu söylemiş. Türk milletini tanımıyorlar." ifadelerini kullandı.