Bakan Çavuşoğlu: Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Varhelyi ve Forssell, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, destekleri nedeniyle Varhelyi ve Forssell’e teşekkür ederek, depremin başından bu yana ciddi dayanışma gösterildiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek, "Depremin ardından çok sayıda AB yetkilisi telefonla arayarak taziyelerini ilettiler, desteğe ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsveç Dışişleri Bakanı ile de telefonla görüştük. AB toplantıları öncesi saygı duruşunda bulundular. AB sivil savunma mekanizması, talebimiz üzerine devreye sokuldu, AB acil yardımları ülkemize hemen yönlendirildi, 32 arama-kurtarma ekibi, 5 tıbbi ekip gönderildi. 1750 arama-kurtarma ekibinin çalışmaları ile 79 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı. İsveç ve Macaristan dahil 18 AB üyesi ülke ayni yardım gönderdi" diye konuştu.

‘BİRÇOK ŞEHRİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ’

Bakan Çavuşoğlu, gelecek hafta Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, "Topladıkları yardımları getirecekler. 50 bin çadır, 100 binden fazla battaniye, 50 bin ısıtıcı AB mekanizmaları sayesinde sağlandı, Türkiye’ye getirildi. İsveç 2 bin 500 yatak kapasiteli 500 geçici konut ünitesi yardımında bulundu. İsveç ülkemizde ve Suriye’de depremden zarar görenler için bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Bugün bu konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. IPA yardımlarında daha önce kesinti olmuştu, bu tür kesintilerin faydası olmadığını daha önce de söylemiştik, burada da söylemek isterim. Bu fonların depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve altyapı çalışmalarına yönlendirilmesini de konuştuk. Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz; Antakya, Hatay’ın bazı ilçeleri, Maraş, Adıyaman birçok yerde adeta yeni şehirler kuracağız. Biz uluslararası toplumun bu güne kadar verdikleri ve bundan sonra da verecekleri destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

'ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN AYNİ YARDIM GELİYOR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası yardımlara ilişkin, "Arama-kurtarma konusunda yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 90 ülkeden ekip geldi. Şu an sahada 13 ülkeden ekipler var. Arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayan ülkelerin ekipleri dönüş yaptı. 10 binden fazla arama-kurtarma personeli ülkemize gelmişti. Bunun yanında çok sayıda ülkeden ayni yardım da geliyor, biz de yurt dışındaki misyonlarımız ile birlikte bunların Türkiye’ye getirilmesi konunda çalışıyoruz" dedi.

'HATAY TEMSİLCİMİZE HENÜZ ULAŞAMADIK'

Çavuşoğlu, Hatay’da Rönesans apartmanında kalan bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'e henüz ulaşılmadığını da söyleyerek, "Severek gitmişti, severek işini yapıyordu; ama henüz kendisine ulaşamadık. O binada henüz kendisine ulaşılamayan kişiler var. 114 binden fazla çadır taahhüdü aldık. Yurt dışından 58 bin civarında çadır satın aldık. 90 binden fazla çadır yurt dışından ülkemize geldi. Sevkiyatı planlanan çadır sayısı 44 bin. Çadır önemli; ama 1 yıl boyunca yeni konutlar yapılana kadar vatandaşlarımızı çadırda barındırmak istemiyoruz, konteyner kentleri kurmak istiyoruz. Yurt dışından gelen konteyner sayısı 495. Konteynerleri getirmek o kadar kolay değil, yurt dışından gemilerle yola çıkıyorlar. 1000 civarında konteyner yolda, 10 bin konteynerin de Türkiye’ye gelmesi için planlamaları yapmış durumdayız. Her ülkeden kampanyalar başlatıldı. Türkiye’de de her yerde konteyner üretimi konusunda devletimizin ilgili birimleri teşvikler veriyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRK HALKININ YANINDAYIZ'

AB Komiseri Oliver Varhelyi, felaketin boyutları nedeniyle şok olduklarını belirterek, "Türk halkı maalesef bunu yaşamak zorunda kaldı. Biz de Türk halkının yanındayız. Bu nedenle buradayız. Dost olduğumuz için, müttefik olduğumuz için size yardım etmek için buradayız. Bunu yeterince ifade edebileceğimi düşünmemiştim. Benim neslim hiç böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı. 5 üye devlet tıbbi ekiplerini gönderdi. Bir üye devlet bütün bu hastaların oradan taşınabilmesi için uçaklarından birini sağladı. Sahra hastaneleri kuruldu. 18 üye devlet barınma imkanları, tıbbi araç gereçler, giyim ve birçok farklı yardım malzemesini gönderdi. Sağladığımız yardım burada bitmeyecek. Her gün bu depremin sonuçlarını yaşamak zorunda olan bölgede yaşayan kişiler var. Onlar için bu yardım aslında yeterince hızlı sağlanamayabilir" dedi.

'AVRUPA KOMİSYONU DESTEK VERMEYE HAZIR'

En acil ihtiyaçların karşılanması için 5,5 milyon euroluk bir imkan sağlandığını hatırlatan Varhelyi, "Bu tabii ki ilk yardım. Arama-kurtarmayı da destekleyecek çok daha fazlasını yapmamız gerektiği ortada. Bu çerçevede bütün hasarları ortadan kaldırmak için yapılacak daha çok şey var. Çok büyük bir yeniden inşa operasyonu gerekecek. Belki şimdiye kadar kimsenin görmediği bir yeniden inşa süreci olacak. Bunlar tabii ki şu anda tahmin seviyesinde. O yüzden şu anda paylaşmak istemiyorum. Buradan yola çıkarak gerçekten çok kayda değer bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun belki hepsini karşılayamayız; ama bunun büyük bir kısmını karşılayacağımızı ifade etmek istiyorum. Avrupa Komisyonu bu anlamda elindeki yetkinin tamamını kullanarak destek vermeye hazır" diye konuştu.

'BU FOTOĞRAFLARDA YIKIMI, ACIYI GÖRDÜK'

İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ise "Bu korkunç depremden etkilenenlere destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. AB üyesi olan 27 üyeyi temsilen aslında buradayım. Hali hazırda dönem başkanlığını İsveç sürdürüyor. Bu 27 ülke adına şunu ifade etmek istiyorum; gerçekten korkunç televizyon görüntüleri gördük bu depremden sonra. Çok korkunç fotoğraflar gördük. Bunu kelimelerle ifade etmek bile mümkün değil. Çok büyük bir kayıp var. Hayatını kaybeden vatandaşlar var. Yıkım gördük, acıyı gördük bu fotoğraflarda. Dışarıdan gelebilecek hiçbir baş sağlığı dileği bu acıyı ortadan kaldıramaz. Ama biz bu çerçevede faaliyete geçebiliriz. Bugün burada olmamızın nedeni de o" ifadelerini kullandı.