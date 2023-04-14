Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Viyana’daki ilk görüşmemiz Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’leydi. Deprem yardımları için teşekkür ettik. Ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna, Suriye ve Güney Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.