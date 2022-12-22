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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

22.12.2022 - 20:19 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukraynadaki son gelişmeler, NATO genişlemesi, F-16 tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca Suriyedeki son gelişmeler de gündeme gelmiş olup, Bakan Çavuşoğlu terörle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Blinken ile görüştü

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