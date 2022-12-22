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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. Güzel'in vekilliği 330 oyla düşürüldü.

22.12.2022 - 16:39 |
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

Meclis Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı.

Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyordu.

Sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapıldı.

330 oyla Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü.

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