Bakan Bozdağ: Seçim sonrası iftira atanlar, 'Erdoğan kazandı' demek zorunda kalacak

Adalet Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da seçim çalışmaları kapsamında Paşabağı Mahallesi'nde bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan halka pazar günü yapılacak olan seçimlerde partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi.

"Seçim yaklaştıkça bütün kirli işler ortaya çıkıyor. Bunların bütün hedefi Cumhurbaşkanımıza kaybettirmek ve onların yönetebileceğine inandıklarını Kılıçdaroğlu'nu kazandırmaktır. Bu oyunları içerisinde Muharrem İnce'ye karşı ahlaksız, hukuksuz ve kirli bir ince kumpası, ince ince işleyip nasıl ortaya çıkardıklarını hep beraber görüyoruz. Sayın İnce açıklama yapıyor, 'Bunlar iftiradır, böyle bir şey yok, bunları yapanlar FETÖ'cülerdir' diyor. Kimin yaptığını da söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu, Rusya'yı adres gösteriyor. İftiraya uğrayan mı kimin iftira attığını daha iyi bilir, yoksa onun çekilmesinden siyasi medet uman mı daha iyi bilir? Buradan çok net söylüyorum, bu hadise bütün boyutlarıyla hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde adli olarak da tahkikat derinleştirilerek sürdürülecektir. Bu iftiraları kimler yapıyorsa onlar tespit edilip yargının önüne çıkarılacaktır. Bir cumhurbaşkanı adayına itibar suikastı, siyasi cellatlık yapıyorlar, bel altından vuruyorlar. İftiralardan medet umuyorlar. Müfteriler de açıklıyor nasıl yaptıklarını, iftiraya uğrayan da açıklıyor ama bu açıklamaları hiç görmemiş, duymamış gibi Sayın Kılıçdaroğlu başka adres gösteriyor.”

İNCE'NİN ÜZERİNE GİDEREK, İFTİRALARLA GERİ ADIM ATTIRDILAR, SİZ KİMSİNİZ'

İftiradan medet umanların seçim sonrası 'Erdoğan kazandı' demek zorunda kalacağını söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle devem etti:

"Bakın merhum Baykal'a yaptılar bu gayri hukuki, gayri ahlaki kaset kumpasını. MHP'li kimi siyasetçilere yaptılar bu alçaklığı. Cumhurbaşkanımıza yaptılar bu alçaklığı. Şimdi Sayın İnce'ye yapıyorlar bu alçaklığı. Bu alçaklığa cevap vermek, bunları alçalta alçalta sandığın dibine gömmek bizim işimiz. Sayın Akşener'e bir şekilde geri adım attırdılar. Sayın İnce'nin üzerine giderek, saldırarak, iftiralarla geri adım attırdılar. Siz kimsiniz? Siz kimden hangi gücü alıyorsunuz da bu ülkenin siyasetçilerine geri adım attırma cüreti gösteriyorsunuz? Onların karşısında dimdik duran anlayışı Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Cesur iradeyi de o temsil ediyor. Seçim sonrasında iftira atanlar, iftiradan medet umanlar 'Yine Erdoğan kazandı' demek zorunda kalacaktır.”