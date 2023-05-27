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Bakan Bozdağ: Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi.

27.05.2023 - 13:08 | | DHA
Bakan Bozdağ: Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez" dedi.

Bakan Bozdağ: Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

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