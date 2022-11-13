Bakan Bozdağ, bombalı saldırının detaylarını paylaştı: Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor

İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 vatandaşımız yaralandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gerçekleşen hain saldırının detaylarını anlattı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra Patlama oluyor. Pek çok provokatif Haberler dolaşıyor. Asılsız yönlendirme amaçlı haberlere itibar etmemelerinin faydası vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye'nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır.

Özel seçilmiş bir bölge. Yabancılar var dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler. Türkiye güçlü bir devlet. Her defasında milletin gücünü arkasına almış 20 yıllık güçlü bir irade var Türkiye'de.

"TÜRKİYE'NİN GİDİŞATINA SEKTE VURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye artık terörle mücadelesini sınırların dışında da sürdüren bir ülkedir. Türkiye'nin gidişatına sekte vurmak mümkün değil. Mersin Mezitli ilçesinde polis evine yapılan bir saldırı oldu. Teröristler hemen tespit edildi ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıktı

Baktığımız zaman bunları aynı karede görmek uygun olmayabilir. Ama Terör örgütleri fırsat bulduğu an bu tarz eylemler yapabiliyorlar. Buna fırsat vermemek için çalışıyoruz.

Fransa, ABD, Almanya PKK/YPG bunlar teröristlere destek veriyor. Silahlar veriyorlar. Türkiye; PKK, FETÖ, DEAŞ ile mücadele etmiyor, bunları üzerimize salan ülkelerle de mücadele ediyor. Yoksa 3-5 teröristi ezip geçmek sorun değil. Hem dış hem içerideki teröristi birbirinden ayırmamak lazım. Dışardaki içeridekini kullanıyor.

Türkiye'nin bu gerçeği görüp o yüzden kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği ve mücadelesini verdiği de bu.

Eskiden İHA-SİHA'mız yoktu güvenliğiniz başkalarından aldığınız bilgilerle sağlamaya çalışıyordunuz. Şimdi öyle değil.

TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE'YE İADESİ

Biz FETÖ ile ilgili 112 ülkeden iade talep etmişiz. ABD'den 200'ün üzerinde talebimiz olmuş. Bakanlığa 1855 talep geldi. 1277 dosya göndermişiz. Bugüne kadar sadece 3 iade oldu. Geri kalan yok.

Terörist başı Gülen için gönderdiğimiz dosya için ben kendim gittim görüştüm. Onlar yeterli delil olduğunu söylediler. Bu dosyadaki yeterli delil dünyanın başka hiçbir dosyasında yoktur. Lütfen gönderin dedik. Bu dosyayı adli makamlara bizim talebimize rağmen göndermiyorlar. Dosyayı bakanlıkta tutuyorlar çünkü Türkiye’nin lehine karar verilme ihtimali var. Biz asla taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Teröristi her türlü koruyorlar. Şöyle olursa terörist şöyle değilse terörist değildir diyorlar.