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Bakan Bilgin: 1 buçuk milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen yerler için kamusal ihtiyaçların giderilmesi adına bakanlık olarak 1 buçuk milyar lira tahsis ettiklerini açıkladı.

23.02.2023 - 18:26 | | İHA
Bakan Bilgin: 1 buçuk milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program çerçevesinde 1 buçuk milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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