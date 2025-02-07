Bakan Bayraktar Hatay'da depremzede aileleri ziyaret etti: Acıyı nasıl paylaştıysak umudu da paylaşacağız

Bakan Bayraktar, depremden en çok etkilenen il olan Hatay’da Narlıca Deprem Şehitliği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’da düzenlenen “Bir oluruz.” anma programına Defne ilçesinden canlı olarak katıldı. TOKİ’nin inşa ettiği konutların teslim töreninde depremzede ailelerin sevincine ortak oldu.

Kırıkhan’ı ziyaret

Bakan Bayraktar, programın ardından doğup büyüdüğü Kırıkhan ilçesine geçti. Burada Kırıkhanlılar, Bakan Bayraktar’a yoğun ilgi gösterdi. Yeni TOKİ konutlarına yerleşen depremzede aileleri ziyaret eden Bayraktar, Selma Aydöner ve görme engelli oğlu Ömer Faruk Aydöner ile görüştü.

Bayraktar, Ömer Faruk’un sağlık durumu hakkında annesinden bilgi alırken komşu çocuklara hediyeler verdi.

Büyük gurur

Bayraktar, depremde evleri yıkılan Fatma Ulaşlı, çocukları Muhammed Ali ve Zeynep Ela ile evlerinde görüştü. Fatma Ulaşlı, Bakan Bayraktar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Beni onore ettiniz. Benim için büyük gurur, sizleri evimde ağırlamak. Evden çok memnunuz. Allah devletimize, zarar ziyan vermesin.” dedi.

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Depremden kurtuldu enkaza koştu

Bakan Bayraktar’ın Kırıkhan’daki son durağı Calal ailesi oldu. Baba Tayfur ve anne Gamze ile sohbet eden Bayraktar, ailenin çocukları Asaf ve Bahri ile özel olarak ilgilendi. Baba Tayfur Calal, iş makinası operatörü olduğunu, depremden kendi imkanlarıyla çıktıklarını, daha sonra da iş makinasını alıp arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını anlattı. Ziyaret sırasında Tayfur Calal, “Allah, devletimizi düşürmesin.” diye dua ederken Gamze Calal da “Biz bu kadar beklemiyorduk.” diyerek yeni evleriyle ilgili mutluluğunu dile getirdi.

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, asrın felaketinin en ağır yükünü taşıyan yerlerden biri oldu. Ancak bugün gördük ki dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin izleri daha büyük. Kırıkhan’da yeni yuvalarına kavuşan Calal, Ulaşlı ve Aydöner ailelerini ziyaret ettik.

Bizlere evlerinin kapısını açan, yaşadıkları zorlukları paylaşan her ailemiz, hayata tutunmanın ve umudu diri tutmanın ne kadar büyük bir güç

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olduğunu bir kez daha gösterdi. 85 milyonluk büyük bir aile olarak acıyı nasıl paylaştıysak umudu ve mutluluğu da paylaşacağız.