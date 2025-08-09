Bakan Bak, Diyarbakır'da gösteri maçına çıktı! 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Haberin Devamı

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılışlara katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gösteri maçında sahaya çıktı.

Bakan Bak, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Stadı'nda organize edilen “Gösteri Maçı” programına katıldı.

Maçta, Bakan Bak, Vali Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, eski futbolcular ve kentteki basın mensupları yer aldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan karşılaşma, 2 devre halinde 60 dakika sürdü. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 21 numaralı formayla sahaya çıktı.

Karşılaşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı takımı Diyarbakır Valiliği takımını 12-6 mağlup etti.

Bakan Bak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır Stadı'nın son durumunu görmek için sahaya geldiklerini belirterek, sezon biter bitmez zemine hibrit çim serildiğini ve şu an zeminin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

“Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor”

Sahada keyifli bir maç yaptıklarını anlatan Bakan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Tüm Diyarbakır halkına başarılı bir sezon temenni ediyorum. Tribünleri doldursunlar, keyifli maçlar olsun. Bakanlık olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Sporun birleştirici, iyileştirici ve kapsayıcı bir rolü var. Biz de Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Üniversite kampüsü içerisinde yeni bir öğrenci yurdu yapacağız. Bağlar ilçesinde spor tesisleri, gençlik merkezi, diğer ilçelerimizde de yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere talepler çerçevesinde gençlik merkezleri yapacağız. Yatırım programımıza aldık. Bunların toplamında yaklaşık 3,5 milyarlık bir yatırım öngörülüyor. Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarımız başta olmak üzere yatırımlarımızı arttıracağız. Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor.”

2025-2026 futbol sezonunun başladığını dile getiren Bakan Bak, liglerdeki tüm takımlara başarılar diledi.