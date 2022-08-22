Bakan Akar'dan "tahıl koridoru" ve "terörle mücadele" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. 19 Ağustosta düzenlenen devir teslim törenleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Atilla Gülan da ilk kez toplantıda yer aldı. Kuvvet ve ordu komutanları ile yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıda Bakan Akar, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

'TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ'

Bakan Akar, terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Terörle mücadeledeki hedefin, sınırların güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Akar, "Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Biz 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten beri yapılan operasyonlar sonucunda toplam 35 bin 786 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise bugüne kadar 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

'UKRAYNA'DAN 721 BİN 449 TON TAHIL AYRILDI'

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında da bilgi veren Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği çerçevede bakanlığımızın, arkadaşlarımızın, askeri heyetlerimizin yaptığı görüşmeler oldu. Sonuç olarak da 4lü anlaşma imzalandı. Bu çerçevede faaliyetler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu. Bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Herhangi bir şekilde bunun durmaması için yavaşlamaması için olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, hafta sonu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, faaliyetlerin aksamadan yürütüldüğünü belirtti.